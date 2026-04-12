Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Щутгарт се развихри и се настани на трето място в Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 20:46
  • 621
  • 0

Щутгарт блесна с атакуващ футбол и заби четири гола на Хамбургер ШФ за успеха с 4:0 като домакин, с което пет кръга преди края на сезона в Бундеслигата вече е на трета позиция. Швабите успяха да задминат РБ (Лайпциг) по голова разлика именно заради изразителната си победа в неделната вечер.

Тези четири попадения даже бяха малко на фона на показаното на терена. Отделно играчите на Щутгарт пропуснаха дузпа чрез Дениз Ундав (82’), удариха две греди, а и един техен гол не беше зачетен след намесата на ВАР. В същото време гостите не успяха да отговорят с нищо и допуснаха най-тежката си загуба от седем месеца насам, но поне не изглеждат застрашени от изпадане.

Юношата на Байерн (Мюнхен) Анджело Щилер вкара първия гол в 21-вата, а в 32-рата Крис Фюрих удвои. След почивката точни бяха Максимилиан Мителщет (56’) и Билал Ел Ханус (86’).

В следващия кръг швабите могат да направят Байерн шампион, ако загубят или дори завършат наравно на “Алианц Арена”, като това зависи от резултата в срещата на Борусия (Дортмунд). На Хамбургер пък предстои регионално дерби с Вердер (Бремен).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Борещият се за оцеляването си Овиедо изненада Селта като гост

Бастунов игра малко при загуба на Визела, Христов и Иванов останаха на пейката

Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

Ямал се надъхва с велик обрат на ЛеБрон за реванша на Барселона с Атлетико

Комо 0:0 Интер, равностойни начални минути

Петко Христов с цял мач при нова загуба на Специя

Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

Комо 0:0 Интер, равностойни начални минути

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

