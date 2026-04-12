  Два бронзови медала за българските състезатели на Европейското по скокове на батут

Два бронзови медала за българските състезатели на Европейското по скокове на батут

  • 12 апр 2026 | 20:39

  • 12 апр 2026 | 20:39
Два бронзови медала за българските състезатели на Европейското по скокове на батут

Два бронзови медала спечелиха българските състезатели на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао (Португалия) във възрастовата група до 21 години. В индивидуалната дисциплина при девойките Марияна Узунова стигна до третото място, след като във финала получи за изпълнението си оценка от 51.580 точки. Шампионка стана състезаващата се под неутрален флаг Виктория Асяюк с 52.330 точки.

В същата възрастова група, но при младежите, Калоян Петров се нареди на седмо място, след като допусна грешка и не успя да завърши комбинацията си. За изпълненото той получи 12.470 точки. Златото спечели Фьодор Сорокин (неутрален атлет) с 59.910 точки.

При смесените синхрони Марияна Узунова и Калоян Петров също се поздравиха с отличие. Съдиите оцениха изпълнението им с 46.180 точки, което им отреди третата позиция. Титлата спечелиха представителите на Грузия Майя Бочоридзе и Цотне Чхаидзе с актив от 47.900 точки.

