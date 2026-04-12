Фортунато триумфира в завладяващ полумаратон в Бразилия

Франческо Фортунато спечели мъжкия полумаратон на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия с решителен финален щурм, финиширайки с време 1:27:25 в едно от най-оспорваните и непредсказуеми състезания през уикенда. Очакваше се надпреварата да бъде един от акцентите в програмата и тя напълно оправда очакванията. Голяма водеща група се движеше заедно почти до самия край, като лидерството се сменяше многократно, преди Фортунато да предприеме своя ход на по-малко от километър преди финала.

Победата на Фортунато носи и допълнителна историческа значимост. Последният италианец, печелил на Световния отборен шампионат по спортно ходене, е Абдон Памич, който триумфира в първото състезание – 50 км – на дебютното издание през далечната 1961 г.

Повече от шест десетилетия по-късно Фортунато става едва вторият италианец, който печели титла, докато шампионатът навлиза в нова ера с променени стандартни дистанции.

Началото на състезанието зададе тона за ожесточената битка, която предстоеше. Любимецът на домакините от Бразилия Кайо Бонфим – световен шампион на 20 км – поведе значителна група през първите 5 км за 21:13, като двукратният световен шампион и световен рекордьор Тошиказу Яманиши го следваше плътно.

На 10-ия километър, достигнат за 42:20, повече от 20 атлети все още бяха в челната група. Техният брой намаля съвсем леко до 17 на 12-ия километър (50:33), като Бонфим продължаваше да диктува темпото.

Скоростта започна да се покачва с напредването на дистанцията, като бяха отчетени времена от 58:48 на 14-ия км, 1:02:55 на 15-ия км и 1:07:03 на 16-ия км, когато водещата група се стопи до 10 души. Сред тях все още бяха японците Яманиши и Томохиро Нода, испанецът Диего Гарсия Карера и японецът Кенто Йошикава, докато австралиецът Деклан Тингей започна да изостава.

Решителната фаза настъпи през следващите няколко километра. На 17-ия километър (1:11:14) Фортунато излезе начело и увеличи темпото, разтегляйки групата. На 18-ия километър (1:15:21) челната група вече наброяваше седем души, като етиопецът Мисгана Уакума се позиционира между Бонфим и Яманиши.

Състезанието се разкъса окончателно на 19-ия километър (1:19:23), когато Бонфим, Уакума и Фортунато се откъснаха напред, формирайки водещо трио. Бонфим продължи да води и на 20-ия километър с време 1:23:21, но решаващият момент настъпи малко след това.

Когато часовникът наближи 1:25, Фортунато направи мощен финален спринт, като веднага отвори преднина пред двамата си останали съперници. Европейският бронзов медалист измина последния километър за 3:42 – най-бързият в цялото състезание – и пресече финалната линия като убедителен победител с време 1:27:25.

Уакума удържа силно, за да си осигури второто място с 1:27:33, което е най-високото класиране за африкански атлет в историята на тези шампионати. Бонфим допълни подиума с 1:27:36 за радост на местната публика.

Германецът Лео Коп завърши силно на четвърто място с 1:27:50, а Йошикава беше най-добре представилият се японец на пета позиция. Яманиши и Нода заеха съответно седмо и осмо място, с което осигуриха на Япония отборната титла, която страната спечели за последно през 2018 г.

Испания, водена от Гарсия Карера, взе отборното сребро, докато Китай се завърна на подиума с бронз, след като го пропусна през 2024 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages