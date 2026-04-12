Майер с нов личен рекорд и победа в маратона на Хановер

  12 апр 2026 | 17:58
  • 370
  • 0
Доменика Майер подобри значително най-доброто си постижение, постигайки победа от старта до финала на маратона в Хановер за трета поредна година.

Майер спря хронометъра на 2:21:26, с което подобри с почти две минути предишния си личен рекорд от 2:23:16, поставен на маратона в Берлин през 2025 г. Нейното време е второто най-бързо за европейска атлетка през 2026 г. и я изкачва на второ място в германската ранглиста за всички времена, веднага след непокътнатия рекорд на Ирина Микитенко от 2:19:19, поставен през 2008 г.

“Щастлива съм, че съм номер две в германската ранглиста за всички времена, развълнувана съм, че постигнах такова време, и съм щастлива, че бягах тук, в Хановер, и станах шампион на Германия. Атмосферата беше фантастична! На моменти беше толкова шумно, че дори не усещах себе си“, заяви Майер, която също така подобри собствения си рекорд на трасето от 2:23:50.

На средата на дистанцията Майер водеше с 54 секунди, преминавайки през контролата за 70:31, пред Фабиен Кьонигщайн. През втората половина на състезанието 35-годишната атлетка увеличи преднината си до над три минути. Кьонигщайн зае второто място с време 2:24:31, а етиопката Алмаз Негеде остана далеч на трета позиция с 2:30:25.

С победата си Майер бе коронясана и за шампионка на Германия в маратона и ще бъде в отлична позиция за селекция за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август, ако събитието е част от бъдещите ѝ планове. Майер завърши шеста на Европейското първенство по лека атлетика през 2022 г. и беше част от отбора на Германия, спечелил златния медал в Мюнхен.

Състезанието при мъжете беше спечелено от кениеца Мару Кибет с време 2:07:53.

Снимки: Gettyimages

