Шуре Демисе от Етиопия постави нов рекорд на Маратона на Париж

Етиопката Шуре Демисе постави нов рекорд на Маратона на Париж, като подобри предишното най-добро постижение с повече от минута. Тя постигна време от 2:18.34 часа, а при мъжете победи италианецът от етиопски произход Йеманеберхан Крипа, който се откъсна сам в последните километри и спечели с време 2:05.19 часа, съобщава АФП.

Демисе изпревари сънародничката си Мисгане Алемайаху и кенийката Магдалине Масаи.

При мъжете конкуренцията бе много оспорвана, като имаше седем бегачи, които вървяха заедно на 35-ия километър. В последните три километра Крипа, който е европейски шампион на 10 км през 2022 година, се откъсна сам и остави зад себе си етиопеца Байелигн Тешагер, завършил втори, и кениеца Сила Кипто, който финишира трети.

"Много съм доволен. на 34-ия километър усетих, че това е моят ден. Когато видях, че останалите започват да се изморяват, ускорих", обясни Крипа след успеха си.

В Маратона на Париж участваха повече от 60 хиляди бегачи, като финалът на състезанието бе на булевард "Фош", в близост до Триумфалната арка.