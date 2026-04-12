Италия се справи с Япония и е на финалите в "Били Джийн Кинг Къп"

  • 12 апр 2026 | 12:09
Италия остана в борбата към трета поредна титла за отборния турнир по тенис "Били Джийн Кинг Къп", но рекордните носители на трофея от САЩ отпаднаха след квалификациите.

Джазмин Паолини и Сара Ерани отново демонстрираха майсторството си на двойки, за да помогнат на Италия да победи Япония с 3:1 във Велетри и изглежда, че отборът е готов за нова титла, след като достигна до последните три финала, като вдигна трофея през 2024 и 2025 г.

Надеждите на САЩ да спечелят рекордната 19-та "Били Джийн Кинг Къп" тази година обаче приключиха, като 17-ият в ранглистата тим на Белгия разтърси миналогодишния подгласник с 3:1 в Остенде. Това е първият път, когато Белгия ще играе на финалите от 2022 г. насам.

Украйна, Великобритания, Испания и Казахстан си осигуриха преминаване през квалификациите, за да се присъединят отново към домакините от Китай на финалите в Шънджън.

Чехия, 11-кратният победител, спечели осмото и последно място след изтощителна победа с 3:2 над Швейцария в Биел, като единствено в тази двойка се стигна до решителен пети мач.

