Брайтън вярва в евроучастието след успех над Бърнли

Брайтън е вече само на две точки зад Челси и на три зад Ливърпул, макар и с мач повече от двата гранда, след като очаквано победи с 2:0 като гост Бърнли. И двете попадения реализира Матс Вийфер, който не се беше разписвал 16 месеца.

Скот Паркър бе направил четири промени в сравнение с мача с Фулъм. Хялмар Екдал, Флорентино, Маркъс Едуардс и Лесли Угочукву стартираха. Фабиан Хюрцелер бе извършил две корекции от победата над Ливърпул. Люис Дънк пропусна двубоя заради наказание, като мястото му бе заето от Оливие Боскали. Ясин Аяри замени опитния Джеймс Милнър, който не бе групата за днешния двубой.

Още в петата минута Уелбек пропусна страхотна възможност, след като бе изведен от Минте, но не успя да поеме добре топката и Дубравка улови. Две минути след това Антъни прати кълбото във вратата на гостите, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради тънка засада.

В десетата отново Джейдън Антъни засече на близката греда центриране от корнер, но Фербрюген се намеси добре и изби.

След това Брайтън пое контрола. Минте пропусна две-три добри ситуации, но в 43-рата минута логичното се случи и гостите взеха преднина. Грос центрира ниско отляво, топката стигна до Матс Вийфер, който я прати в ъгъла. В добавеното време Брайтън пропусна да удвои чрез Уелбек, след като Екдал го блокира.

В началото на втората част ново попадение на Бърнли, реализирано от Хъмфрис, бе отменено заради засада. Малко по-късно Фербрюген изби удар на Едуардс от малък ъгъл. В 59-ата минута отново стражът на Брайтън се намеси решаващо след удар на Флеминг.

В 64-тата и Дубравка направи спасяване след изстрел на Хиншълууд.

В 89-ата минута Вийфер реши всичко с втория си гол в мача, като този път крайният бранител се разписа с хубав удар от границата на наказателното поле.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages