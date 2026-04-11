С късмет и блестящ вратар Елче изскочи над чертата

Макар да записа едва втората си победа в последните 14 кръга, тимът на Елче успя поне за кратко да напусне зоната на изпадащите в Ла Лига. Тимът успя да надвие Валенсия с 1:0 на своя терен в мач от 31-вия кръг. Резервата Лукас Сепеда вкара единствения гол в 73-тата минута.

Попадението падна в момент, в който футболист на гостите лежеше на земята, но играта не беше спряна.

Като цяло тимът на Валенсия трябва много да съжалява заради куп пропуски пред мрежата на Елче. Вратарят на домакините Матиас Дитуро направи осем спасявания, а в другите случаи и шансът го покриваше. Уго Дуро и Ларжи Рамазани нямаха никакъв късмет в мача.