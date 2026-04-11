Яник Синер си осигури директен двубой с Карлос Алкарас за първото място на ATP

  • 11 апр 2026 | 19:12
Яник Синер записа експресна победа срещу Александър Зверев на полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, който е с награден фонд 6.309 милиона евро. Негов съперник на финала ще бъде лидерът в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас, който пък надви представителя на домакините Валентен Вашро.

Синер, номер 2 в световната ранглиста с 1190 точки зад Алкарас, не остави шансове на Зверев и го победи с 6:1, 6:4. Той реализира всичките си четири възможности за пробив, записа 22 печеливши удара, спечели впечатляващите 80% от разиграванията на първи сервис и сложи край на двубоя след едва 82 минути на корта.

Синер вече е в серия от 21 победи на ниво Мастърс 1000, като серията му датира от турнира в Париж през миналия ноември. Той спечели титлата, след това стана шампион в Индиън Уелс и Маями, а днес се превърна в едва четвъртия тенисист с финали на първите три турнира Мастърс 1000 за годината. Това са постигали само Роджър Федерер през 2006, Рафаел Надал през 2011 и Новак Джокович през 2015.

"Много съм доволен. Пристигнах тук с целта да се тествам на клей и за мен значи много, че достигнах финала. Да, всеки мач е различен, а от днешното ми представяне съм щастлив. Чувствах се добре още от началото и записах бърз пробив, което по принцип променя динамиката на мача", заяви Синер, цитиран от АТП.

Съперник на Синер във финала ще бъде Алкарас, а мачът ще бъде не само за титла, а и за първото място в световната ранглиста. Двамата ще се срещнат за първи път през календарната година.

"Нямам какво да губя. Самото ми класиране на финал е добро постижение, но ще направя всичко по силите ми да спечеля и този мач. Сега обаче най-важна е почивката. Показах добра игра и знам, че утре ме чака много труден мач", каза още италианецът.

Алкарас надви Вашро с 6:4, 6:4 за 85 минути, за да се класира на финала. Лидерът в световната ранглиста спечели 81% от разиграванията на първи сервис, но допусна един пробив в началото на втория сет. Той обаче го коригира с брейк в третия и деветия гейм, след което реализира първия си мачбол.

Снимки: Gettyimages

