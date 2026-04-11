  Бивша звезда на Милан ще гони титлата в Сингапур

  • 11 апр 2026 | 17:26
Бивша звезда на Милан ще гони титлата в Сингапур

Бившият японски национал Кейсуке Хонда ще играе в първенството на Сингапур през следващия сезон. 39-годишният футболист, бивш играч на ЦСКА (Москва) и Милан, е подписал договор с местния Албирекс, който ще бъде дванадесетият клуб в дългата му кариера. 

Хонда е играл в отбори от Япония, Австралия, Бразилия, Нидерландия, Русия, Италия, Мексико, Азербайджан и Литва. "През тази година навършвам 40 години. Преминах през какво ли не, включително рекорд в "Гинес" за голове в различни първенства. Новата ми цел е да спечеля титла в Сингапур. Имаме силни съперници и няма да бъде лесно, но определено искам да го постигна", каза атакуващият халф, цитиран от Ройтерс.  

Снимки: Imago

