Анастасия Калева се класира за финала на бухалки в Световната купа

Анастасия Калева се класира за финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент (Узбекистан).

Българката, водена от Филипа Филипова, изигра силно композицията си и получи оценка 27.700 точки. Така с пети по сила резултат Калева ще спори за отличията на този уред утре от 13:00 часа българско време.

С общ актив от 103.050 (24.350 обръч, 24.900 топка, 27.700 бухалки, 26.100 лента) българската грация заема временно седмо място в многобоя. На лента тя е 12-а до момента.

Водач във временното класиране е олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 112.650, следвана от Рин Кийс (САЩ) със 109.050 и Лола Джураева (Узбекистан) със 108.550.

В момента другата българка Дара Стоянова играе в поредния поток с обръч и с топка.

Съдия за България на това състезание е Силвия Митева-Янева.

