Български талант на 16 прикова вниманието на Арсенал

Сега ще ви запознаем с историята на младия български талант Калоян Митев. Той е само на 16 години, но вече впечатлява сериозно с футболните си качества и има официална покана да се присъедини към школата на Арсенал, когато навърши пълнолетие. В България е бил част от футболните академии на родните грандове ЦСКА и Левски, а днес се развива в Англия и привлича реалния интерес на един от грандовете на Премиър лийгАрсенал.

Футболният му път стартира на 9 години, когато е селектиран в академията на ЦСКА след кастинг, в който участват над 30 деца, а избраните са едва двама. Тогава той прави впечатление с техниката си, увереността в играта и начина, по който изпълнява поставените задачи – качества, които и днес остават негова запазена марка. Допълнителен плюс в профила му е, че играе еднакво добре и с двата крака – умение, което го прави изключително труден за предвиждане от защитниците. След период и в школата на Левски, на 13 години Калоян поема към Англия – ключов момент в неговото развитие. Там става част от училищната футболна академия на Бъксууд, където попада в съвсем различна среда и методика на работа. Именно представянето му в Бъксууд привлича вниманието на Арсенал. Лондонският клуб следи изявите му отблизо, като дори са организирани специални контроли, в които младият българин да бъде наблюдаван в игрова обстановка. Допълнителна тежест в развитието му има и фактът, че работи под ръководството на треньор, който е бил част от изграждането на играчи като Деклан Райс и Букайо Сака. Наставникът често дава конкретни примери с техния път – не само таланта, но и постоянството, дисциплината и отношението към тренировъчния процес, които са ги отвели до върха.

„Лигата на талантите" с акцент върху представянето на България U17
Разликата между футболните школи в България и Англия също играе важна роля в израстването на Митев. Докато у нас акцентът често пада върху резултатите и грешките се наказват строго, в Англия подходът е различен. На младите футболисти се дава свобода да играят, да експериментират и да грешат, без това да води до излишно напрежение. Именно чрез тези грешки те се учат и израстват. Затова как ще се развие пътят на Калоян Митев има много фактори, но със сигурност е сред българските футболисти, които си струва да бъдат следени внимателно. Интересът и поканата да се присъедини към школата на Арсенал при навършване на пълнолетие е едва първата по-сериозна крачка по пътя към големия футбол.

