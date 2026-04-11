Геша след 8:0: Искаха да се надиграват с нас, но не им се получи

Старши треньорът на Септември (Тервел) Георги Иванов – Геша говори след днешния разгром на шампионите над Олимпик (Варна). „Хановете“ се наложиха с категоричното 8:0 над своя опонент.

„Съперникът тръгна да ни пресира, оголи се отзад и нещата за нас тръгнаха. Искаха да се надиграват с нас, но не им се получи. Хубавото е, че успяхме да съхраним сили, да запазим основни хора. Нямаше контузии, няма наказания, така че след такъв успех настроението е приповдигнато и сме натрупали още повече самочувствие“, заяви Геша.

Във вторник предстои много по-сериозно изпитание пред септемврийци. Те се изправят срещу Марица (Милево) в полуфинал за Купата на Аматьорската лига.

„Във вторник ще е съвсем различно, затова се радвам, че запазихме усилията и постигнахме една добра победа за самочувствие, авторитет и увереност“, добави още Георги Иванов.