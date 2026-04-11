Макилрой "облече с едната ръка" легендарното зелено сако

Минават дните, сменят се преследвачите, но Рори Макилрой остава на върха. Мастърсът в Огъста беше негово проклятие повече от десетилетие – всички му напомняха, че това е единственият голям трофей, който му липсва. Сега обаче той е набрал инерция и върви към нещо, което не постигнаха Джак Никлаус, Ник Фалдо и Тайгър Уудс – да доминира турнира от началото до края в годината след победата си.

Макилрой изглежда е достигнал съвършено разбиране на Augusta National и играе така, сякаш управлява игрището с джойстик. Айръните му са изключително точни, драйвовете – мощни, а играта около грийна и пътингът – почти безгрешни. Пример за това беше бърдито на 16-а дупка, което го изведе до -10. Това беше седмото му бърди за деня, а след това добави още две. Представянето му в петък беше на нивото на най-добрите дни на Тайгър Уудс.

Флагът беше поставен ниско, а шампионът изпрати топката на около 20 метра от дупката. Тя започна да се търкаля бавно, после хвана правилния наклон и ускори… и още… публиката избухна. В крайна сметка спря съвсем близо до флага, с което Макилрой поведе с четири удара пред Сам Бърнс и Патрик Рийд – шампион от 2018 г. След това на 17-а дупка прати топката под дърветата, изкара я трудно около грийна и направи невероятен удар, който след рикошет в знамето влезе в дупката. Невероятно.

Статистиката също е изцяло в негова полза. В осемте пар 5 дупки, които е играл, не е уцелил нито един феъруей – и въпреки това има седем бърдита и един пар. За два дни е достигнал 36 грийна с едва 51 пътa. Втори е по дистанция от тий, втори около грийна и втори в пътинга – показатели, които обезсърчават всякаква конкуренция.

Остава половината турнир, но е трудно да се мисли за друг победител. Освен че води с шест удара пред двама американци – най-голямата разлика в историята след 36 дупки – зад него са Джъстин Роуз, приятелят му Шейн Лаури и Томи Флийтууд, които изостават със седем. На осем удара са сред други Кристофър Рейнан и Хаотонг Ли, който дори е бил болен преди старта, но въпреки това изигра кръг от 69 удара.

Макилрой имаше и колебания – три поредни бърдита между дупки 2 и 4, но след това две богита, които го изравниха с Рийд преди „Amen Corner“. Това бяха трудни моменти за всички, особено за световния №1 Скоти Шефлър, който направи слаб ден със 74 удара и вече изостава с 12.

И именно там – на „Golden Bell“, 12-а дупка – започна истинското шоу. До края единствено на 14-та дупка не успя да вкара, но пътът му през грийна остави топката на под метър – почти като вкаран удар. Шест бърдита в последните седем дупки. Резултат 65. Ако не се намеси нещо непредвидено, Мастърс 2026 изглежда ще бъде негов.