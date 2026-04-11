  3. Георги Георгиев: Тренирал съм карате киокушин и кикбокс, познавам се с Еди Хърн и баща му Бари

Георги Георгиев: Тренирал съм карате киокушин и кикбокс, познавам се с Еди Хърн и баща му Бари

  • 11 апр 2026 | 09:10
  • 707
  • 0
Георги Георгиев: Тренирал съм карате киокушин и кикбокс, познавам се с Еди Хърн и баща му Бари

Скромен за постиженията и изявите си зад граница, които "говорят" достатъчно за класата, с която разполага.

Георги Георгиев беше гост в "Неформално с Георги Петков".

Определяният от специалистите като най-добър наш състезател в билярда не обича да спекулира с превъзходни степени:

"С оглед на постиженията ми в момента, може и така да се каже. Но това никога не ми е била някаква самоцел. Не е важно. Същественото е всеки от нас да търпи развитие, за да може и целият ни спорт да еволюира правилно", коментира Жоро. И добавя:

"Спечелването на турнира в Сиатъл действително може да се постави като връхната точка на кариерата ми. Но само до този момент. Целите са максимално високи. Искам да вляза, на първо време, в Топ 16 на света. След това? Каквото съм си заслужил. Разбира се, че искам да се видя някой ден на върха и вярвам, че това е възможно".

Разговорът не мина и без изненади за мен, като респондентът ми разкри не толкова известен факт за себе си в спорта:

"Тренирал съм около година карате. Киокушин. След това и кикбокс. Също толкова време. Бойните спортове, преди всичко останало, ме научиха на дисциплина. Тя е определяща във всичко, с което някой дръзне да се занимава. Важи и далеч извън параметрите на спорта".

Какво сподели Георги Георгиев за спонсорството, отворило му вратите към света и турнирите зад граница, включително в далечна Азия?

Колко съществен е бил приносът на Олег Велинов за оставането на госта ми в България?

Къде Жоро намира разликите между билярда и снукъра и има ли планове в последното направление и занапред?

Още от Други спортове

Макилрой "облече с едната ръка" легендарното зелено сако

Макилрой "облече с едната ръка" легендарното зелено сако

  • 11 апр 2026 | 09:37
  • 1153
  • 0
Нито един българин не стигна до финал на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

Нито един българин не стигна до финал на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

  • 10 апр 2026 | 21:32
  • 2446
  • 2
България по хандбал отстъпи на Канада на турнира IHF Trophy във Велико Търново

България по хандбал отстъпи на Канада на турнира IHF Trophy във Велико Търново

  • 10 апр 2026 | 20:53
  • 988
  • 1
Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

  • 10 апр 2026 | 20:48
  • 4046
  • 3
Налбантова след загубата на Европейското по бадминтон: Беше игра на нерви

Налбантова след загубата на Европейското по бадминтон: Беше игра на нерви

  • 10 апр 2026 | 20:28
  • 823
  • 0
Над 100 състезатели минаха кантара на Muscle Cup в Пловдив

Над 100 състезатели минаха кантара на Muscle Cup в Пловдив

  • 10 апр 2026 | 19:26
  • 3134
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Съдбоносният април - най-силен за Гуардиола, най-слаб за Артета

Съдбоносният април - най-силен за Гуардиола, най-слаб за Артета

  • 11 апр 2026 | 09:48
  • 2047
  • 2
Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

  • 11 апр 2026 | 05:30
  • 5062
  • 10
Арсенал ще прави нова крачка към титлата

Арсенал ще прави нова крачка към титлата

  • 11 апр 2026 | 06:06
  • 3550
  • 7
Ливърпул няма право на повече грешки

Ливърпул няма право на повече грешки

  • 11 апр 2026 | 06:29
  • 5518
  • 3
Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

  • 11 апр 2026 | 08:16
  • 9347
  • 11
Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

  • 10 апр 2026 | 21:54
  • 20314
  • 57