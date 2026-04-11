Георги Георгиев: Тренирал съм карате киокушин и кикбокс, познавам се с Еди Хърн и баща му Бари

Скромен за постиженията и изявите си зад граница, които "говорят" достатъчно за класата, с която разполага.

Георги Георгиев беше гост в "Неформално с Георги Петков".

Определяният от специалистите като най-добър наш състезател в билярда не обича да спекулира с превъзходни степени:

"С оглед на постиженията ми в момента, може и така да се каже. Но това никога не ми е била някаква самоцел. Не е важно. Същественото е всеки от нас да търпи развитие, за да може и целият ни спорт да еволюира правилно", коментира Жоро. И добавя:

"Спечелването на турнира в Сиатъл действително може да се постави като връхната точка на кариерата ми. Но само до този момент. Целите са максимално високи. Искам да вляза, на първо време, в Топ 16 на света. След това? Каквото съм си заслужил. Разбира се, че искам да се видя някой ден на върха и вярвам, че това е възможно".

Разговорът не мина и без изненади за мен, като респондентът ми разкри не толкова известен факт за себе си в спорта:

"Тренирал съм около година карате. Киокушин. След това и кикбокс. Също толкова време. Бойните спортове, преди всичко останало, ме научиха на дисциплина. Тя е определяща във всичко, с което някой дръзне да се занимава. Важи и далеч извън параметрите на спорта".

Какво сподели Георги Георгиев за спонсорството, отворило му вратите към света и турнирите зад граница, включително в далечна Азия?

Колко съществен е бил приносът на Олег Велинов за оставането на госта ми в България?

Къде Жоро намира разликите между билярда и снукъра и има ли планове в последното направление и занапред?