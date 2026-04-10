Локомотив спечели баскетболното дерби на Пловдив

Локомотив беше категоричен господар и спечели с 91:59 дербито на Пловдив срещу Академик. След този успех тимът държи 4-ото място в класирането с точка пред Спартак (Плевен) и Ботев (Враца). Академик остава на 9-ата позиция.

След първите две четвъртини на мача Локомотив водеше с 49:32, но в третата шокиращо „черно-белите“ вкараха само 7 точки срещу 20. Нова силна серия в заключителните минути и най-резултатна четвърта част от 35:12 сложи точка на всички въпросителни.

Петима играчи от Локомотив (Пловдив) завършиха с двуцифрен актив, водени от Кхалил Милър с 24 точки и Шоу Андерсън и Кръстомир Михов с по 23. Милър добави и 13 борби под кошовете. Васил Бачев отговори със 17 точки за Академик.