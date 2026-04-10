Сериозни битки на финалната права в НБА

Днес ще се изиграят срещите от предпоследния 81-ви кръг от редовния сезон в НБА. Макар повечето неща около класирането в двете конференции да е ясно, все още има някои въпроси, които остават отворени и има отбори, които се борят за по-предно класиране и директо място в плейофите. Така че отново ще бъде интересно.

Нощта започва ударно с три мача в 02:00 часа. Атланта Хоукс приема Кливланд Кавалиърс. Атланта се бори да задържи 5-ото място и директна квота, докато Кливланд (4-ти) преследва по-добро домакинско предимство. Мачът е критичен за Хоукс, които са под натиска на Индиана за топ 6.

По същото време играят и Вашингтон Уизардс срещу Маями Хийт. В този сблъсък интрига няма, тъй като Маями е сигурен за мястото си в топ 10, докато "вълшебниците" реално вече не се борят за нищо.

Тогава е и мачът на Шарлът Хорнетс с Детройт Пистънс. Детройт вече е сигурен лидер на Изток, но Шарлът още таи минимална надежда за топ 6.

В 02:30 часа следват нови три двубоя. Индиана Пейсърс приема Филаделфия 76. За домакините мачът е без значение, но гостите имат минимален шанс за топ 6 и ще го преследват с всички сили.

Доста интригуващ изглежда сблъсъкът на Ню Йорк Никс и Торонто Раптърс. Никс се борят за 2-ото място в конференцията с Бостън, което е важно за домакинско предимство до края. За Торонто мачът е доста по-критичен, тъй като канадците все още не са си гарантирали мястото в плейофите и не могат да си позволят да загубят днес.

В този часови диапазон е и мачът на Бостън Селтикс и Ню Орлиънс Пеликанс. Бостън вече е сигурен за плейофите, като опитва да удържи второто си място на Изток, а "пеликаните" реално не се борят за нищо.

Следващите срещи стартират в 03:00 с битката между Чикаго Булс и Орландо Меджик . Орландо е на 7-о място и мачът е критичен за тях, за да се изкачат в топ 6 и да избегнат квалификациите. Чикаго вече не се бори за нищо, освен за честта си.

Само за престиж е срещата на Милуоки Бъкс и Бруклин Нетс. И двата тима са в долната половина на таблицата и нямат шансове за плейофите.

Постепенно започваме да се насочваме и на Запад с мача на Сан Антонио Спърс и Далас Маверикс. Спърс са твърдо на 2-рото място, докато Маверикс отдавна не се борят за нищо.

Един от гвоздеите на нощта е дербито Денвър Нъгетс срещу Оклахома Сити Тъндър в 04:00 ч. Оклахома вече е №1 на Запад, но Денвър се бори за 3-ото място, за да си осигури по-добър поток в плейофите. Този мач е чисто тактически сблъсък на титани.

Доста по-лежерен е двубоят на Юта Джаз и Мемфис Гризлис в 04:30 ч. И двата отбора са извън плейофната картина, като мачът е важен единствено за подреждането при драфта.

С доста повече заряд ще следим битката на Хюстън Рокетс и Минесота Тимбъруулвс. Хюстън преследва домакинско предимство (3-то място), докато Минесота е няма как да се изкачи по-напред от 6-о място, но това не значи, че няма да иска да вземе психологическо предимство над един от големите си конкуренти в плейофите.

Без сериозна интрига е мачът на Сакраменто Кингс и Голдън Стейт Уориърс в 05:00 ч. Сакраменто е аут, докато Уориърс имат гарантирано място в плей-ин турнира като 10-и отбор на Запад.

По-интересно ще бъде в двубоя Портланд Трейл Блейзърс – ЛА Клипърс. Двата отбора са един до друг в класирането и се борят за домакинство предимство в плей-ин турнира.

Накрая ЛА Лейкърс приема Финикс Сънс в 05:30 ч. Лейкърс вече са в плейофите и правят последен напън за по-висока позиция в крайното класиране, докато Финикс е на 7-о място и не може да бъде изместен от него, нито пък да се изкачи по-напред.