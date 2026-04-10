Австралийски спринтьор пренаписа историята на 100 метра

  • 10 апр 2026 | 15:27
Спринтьорската сензация Лачлан Кенеди се превърна в първия австралиец, който пробяга 100 метра за под 10 секунди на родна земя, спазвайки всички правила. В петък Кенеди се възползва максимално от перфектните условия и новоположената писта на атлетическия център в олимпийския парк в Сидни, за да запише време от 9.96 секунди в първата серия на 100 метра за мъже.

Това е вторият път, в който 22-годишният атлет слиза под границата от 10 секунди, след като постигна 9.98 на Kip Keino Classic в Кения миналата година.

Националният рекордьор Патрик Джонсън е единственият друг австралиец с подобно постижение, но неговият резултат от 9.93 е записан в Мито (Япония) през 2003 г.

Роън Браунинг (9.96 секунди) и тийн звездата Гаут Гаут (9.99 секунди) също са пробягвали дистанцията за под 10 секунди, но с помощта на нерегламентиран попътен вятър.

“Дори не го очаквах. Бях просто много спокоен. Определено натисках, но се усещаше лесно, разбирате ли?“, заяви Кенеди.

“Мисля, че имам още резерви, но е хубаво да видя, че съм в добра форма. Определено е чест да бъда първият. Никой никога не може да ти отнеме това.“

На въпрос дали може да свали времето си на 100 метра до 9.8 секунди, Кенеди отговори: “Тази година определено. Мисля, че имам още много какво да дам, но началото е страхотно. От всички възможни условия, днешните са може би обективно най-добрите, но в крайна сметка съм тук, за да спечеля националния финал. Тук съм, за да взема първата си национална титла, така че пазя най-доброто за утре.“

Ако Кенеди успее да детронира Браунинг във финала, той ще си осигури място на тазгодишните Игри на Британската общност в Глазгоу.

Кенеди ще участва и в бягането на 200 метра в Сидни, където ще се изправи срещу своя съперник Гаут, въпреки че по-младият атлет от Куинсланд няма да се бори за място в Глазгоу.

По-късно в петък Джесика Хъл ще излезе на пистата за финала на 1500 метра, където ще трябва да се пребори с изгряващата звезда Клаудия Холингсуорт, за да защити националната си титла.

Сребърната медалистка от олимпийските игри в Париж на 1500 метра ще се опита да спечели и на 800 и 5000 метра този уикенд, въпреки че има само 32-минутна почивка между двата финала в неделя.

20-годишната Холингсуорт постигна сензационна победа над британската звезда в средните дистанции Джордия Хънтър Бел на 1500 метра по време на Maurie Plant Meet миналия месец.

Снимки: Gettyimages

