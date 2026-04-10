Предстои голяма битка в тласкането на гюле от Диамантената лига на 23 май

Олимпийският шампион Райън Краузър и европейският първенец Леонардо Фабри ще започнат своя поход към титлата от Диамантената лига в дисциплината тласкане на гюле за мъже в Сямън на 23 май.

Американската легенда Краузър и италианската звезда Фабри оглавяват изключително силния списък с участници, който включва още олимпийския бронзов медалист Раджиндра Кембъл от Ямайка, бронзовия медалист от световното първенство в зала Ейдриън Пипери от САЩ и световния сребърен медалист Узиел Муньос от Мексико.

За Краузър това ще бъде първо участие в Диамантената лига от 2024 г. насам, след като пропусна голяма част от миналия сезон поради контузия.

