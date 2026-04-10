Джеферсън-Уудън дебютира на 100 метра в Стокхолм

Световната шампионка на 100 метра Мелиса Джеферсън-Уудън ще направи своя дебют на турнира от Диамантената лига в Стокхолм през юни. Американската спринтьорка се надява да добави още една емблематична победа от веригата към нарастващия си списък с триумфи, когато оглави стартовия списък на 100 метра в шведската столица на 7 юни.

Джеферсън-Уудън се радваше на изключителен сезон миналата година, в който остана непобедена по пътя си към световната титла и първото място в ранглистата на 100 метра. Нейната серия включваше три победи в Диамантената лига – в Юджийн, Силезия и Брюксел, с които 25-годишната атлетка доказа, че може да доминира на най-големите сцени в спорта.

През юни тя ще се състезава на още една от най-известните арени в света, изправяйки се на старта на 100 метра на Олимпийския стадион в Стокхолм, построен през 1912 г.

“Състезанието на арена с толкова много история прави BAUHAUS-galan в Стокхолм специално за мен. Това ще бъде първото ми състезание в Швеция, така че с нетърпение очаквам да усетя атмосферата на такъв исторически стадион“, заяви Джеферсън-Уудън.

В Стокхолм тя ще се изправи срещу съпернички от ранга на британската легенда Дина Ашър-Смит и шведската звезда Юлия Хенриксон.

Това ще бъде първо участие за Джеферсън-Уудън на турнира BAUHAUS-Galan и едно от все по-честите ѝ участия в Диамантената лига през 2026 г. Американската звезда също така ще се състезава срещу олимпийската шампионка Джулиън Алфред в Рим и Силезия и отново ще бъде основната атракция на домашния си турнир от веригата – Prefontaine Classic в Юджийн.

След като грабна световната титла миналия сезон, Джеферсън-Уудън сега се стреми към първи трофей от Диамантената лига, с който да циментира статута си на кралица в женския спринт през 2026 г.

Стокхолм е петият кръг от Диамантената лига на Wanda за 2026 г. Сезонът започва в Шанхай/Кецяо на 16 май и завършва с двудневния финал на сериите в Брюксел на 4-5 септември. Веригата събира най-големите имена в леката атлетика на някои от най-емблематичните стадиони в света, преминавайки през четири континента и 15 града.

Снимки: Gettyimages