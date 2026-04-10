Любопитни факти за Ярослава Магучих

Ярослава Магучих е доминираща сила в скока на височина още от тийнейджърските си години. Едва на 24, тя вече притежава световен рекорд, олимпийско злато, три световни титли при жените и пет златни медала от европейски първенства.

Магучих е единствената жена, подобрила световен рекорд в лекоатлетическите дисциплини през последните две години. Нейният исторически скок от 2.10 метра беше постигнат на 7 юли 2024 г. на турнира от Диамантената лига в Париж.

Преди да счупи рекорда, най-доброто ѝ постижение беше 2.06 метра, което тя записа през 2021 г., когато беше на 19 години. От 2024 г. насам украинката неизменно преодолява границата от два метра всяка година.

През февруари 2022 г. Магучих е принудена да напусне дома и семейството си заради руската инвазия в Украйна.

Въпреки изтощителното тридневно пътуване с кола от 2000 км до Белград, тя успява да преодолее 2.02 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала и да спечели емоционално злато.

През 2023 г. в Будапеща Магучих стана първата украинка от 10 години насам, спечелила златен медал от Световно първенство по лека атлетика, след като преодоля 2.01 метра.

Само дни след победата ѝ, Естония дари на украинските въоръжени сили животоспасяващ робот за разминиране, наречен “Ярослава“ в нейна чест.

Докато много атлети поддържат висок адреналин между скоковете, Магучих има съвсем различен подход и често може да бъде видяна увита в одеяло, почти заспала.

Тя често се включва в състезанието на по-голяма височина от много от своите конкурентки и затова се оттегля настрана, за да си почине в спалния си чувал преди първия си опит.

Всички млади атлети се стремят да носят екипа на страната си, но Магучих понякога добавя и малко синя и жълта очна линия.

Гримирането се е превърнало в част от нейния предсъстезателен ритуал, независимо по кое време на деня се провежда надпреварата, защото ѝ помага да се концентрира.

През февруари Магучих застана в знак на солидарност с Владислав Гераскевич, украинския състезател по скелетон, на когото не беше позволено да се състезава заради каската му. Тя се присъедини към баскетболния отбор от родния си град.

Всички те носеха тениски с изображение на каската, която отдаваше почит на някои от загиналите след руската инвазия в Украйна.

Родителите ѝ също са били спортисти – майка ѝ е била гимнастичка, баща ѝ състезател по кану, а сестра ѝ се е занимавала с карате, преди също да се присъедини към леката атлетика.

Израстването в семейство, което обича спорта, със сигурност е повлияло на пътя на талантливата скачачка към атлетиката.

Световната рекордьорка е забелязана като голям талант от много ранна възраст и се спира на скока на височина, след като се отличава и в няколко други дисциплини.

Тетяна Степанова е треньор на Магучих от съвсем малка, тъй като и двете са от Днипро.

Едва на 17 години, през 2019 г., Магучих печели първия си турнир от Диамантената лига със скок от 1.96 метра в Доха, побеждавайки силни съпернички, включително бъдещата си конкурентка Никола Олислагерс.

Победата ѝ влезе в историята, тъй като тя стана най-младият атлет, печелил дисциплина от Диамантената лига.

Извън атлетиката Магучих пази личния си живот сравнително в тайна, но не може да устои на случаен танц в TikTok.

Като представител на поколението Z, тя често обича да прави видеа, в които танцува на различни песни, като начин да се отпусне извън състезанията.