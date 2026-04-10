  Sportal.bg
  Лека атлетика
Почина световният шампион в хвърлянето на диск от 1983 г. Имрих Бугар

  • 10 апр 2026 | 13:24
Световната атлетика с прискърбие съобщи, че на 8 април, на 70-годишна възраст, е починал световният шампион в хвърлянето на диск от 1983 г. Имрих Бугар.

Бугар е един от водещите състезатели в своята дисциплина през 70-те и 80-те години на миналия век. Той има забележителна кариера като представител на Чехословакия, а върхът в нея е победата му на първото Световно първенство в Хелзинки през 1983 г., където печели златен медал с резултат от 67.72 метра.

Той се утвърждава сред най-добрите в света още в края на 70-те. На Олимпийските игри в Москва през 1980 г. печели сребърен медал, а през 1982 г. става европейски шампион в Атина. През същата година е обявен и за Спортист на годината в Чехословакия.

Роден на 14 април 1955 г. в Охради, днешна Словакия, Бугар е доминираща фигура на домашната сцена, печелейки множество национални титли в продължение на повече от десетилетие. През 1985 г. той постига личен рекорд от 71.26 метра – най-доброто постижение в света за годината. Този резултат и до днес остава национален рекорд на Чехия, а по онова време го нарежда на трето място във вечната световна ранглиста.

Смятан за един от най-постоянните състезатели в хвърлянето на диск на своето поколение, той представя страната си на всички световни първенства между 1983 и 1993 г., както и на Олимпийските игри през 1980, 1988 и 1992 г. Бугар пропуска Игрите през 1984 г. заради бойкота на страните от Източния блок, което го лишава от възможността да се бори за още един олимпийски медал.

Той има значителен принос към спорта и като треньор, извеждайки своя сънародник Роберт Змелик до олимпийското злато в десетобоя на Игрите в Барселона през 1992 г., докато самият той все още се състезава.

След като прекратява състезателната си кариера в средата на 90-те години, Бугар остава ангажиран с атлетиката и обществения живот и продължава да бъде признат за една от великите фигури в историята на чешката и словашката лека атлетика.

