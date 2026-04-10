Титла за България от Световното по ашихара карате

Анталия бе домакин на Световното първенство по Ашихара карате. Събитието се състоя в комплекс Limak Lara Deluxe Hotel & Resort в периода 1–5 април 2026 г., под егидата на A.I.K.O., ръководена от председателя Дейв Йонкърс. Въпреки предварително заявения голям интерес, част от отборите не успяха да изпратят свои представители заради усложнената международна обстановка и военните действия в Близкия изток, включително информация за ракетни инциденти на територията на Турция. В крайна сметка шампионатът се проведе с малко над 250 състезатели, като организаторите изразиха увереност, че следващото издание ще достигне първоначално планираните над 600 участници в трите дисциплини – ката, класическо кумите и кивами кумите.

България беше представена от двама състезатели, които се включиха в най-тежката дисциплина – кивами кумите. Този правилник позволява захвати, събаряния и пълен арсенал от удари, включително с глава, лакти и колене. Характерна особеност е динамичният стил, при който след всяко събаряне двубоят бързо се връща в стойка, без игра в партер. В категорията участваха бойци от Русия, Чечня, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан и Турция, което направи конкуренцията изключително сериозна.

Стефан Негойков спечели световната титла в категория до 75 кг., а Божидар Иванов завоюва вицесветовна титла при 85-килограмовите.

На финала при 85 кг варненският боец се изправи срещу състезателя от Чечня - Зубаир Катуев. С треньор легендата в Киокушин Лечи Курбанов, Катуев е състезател на престижната руска ММА организация Absolute Championship Akhmat - АСА. След изключително оспорван двубой и сериозни попадения от страна на българина, единствено времето попречи срещата да завърши с нокаут. В крайна сметка опитният чеченски състезател успя да спечели точка чрез събаряне и да си осигури победата. Впечатляващото представяне на българските бойци не остана незабелязано, съобщават още от mma.bg. От чеченска страна е била отправена покана за реванш по правилата на ММА в Чечня, а българският състезател получи и специален колан за най-техничен боец на турнира – признание за високото му ниво и атрактивен стил.

