УС на БФБ свиква извънредно Общо събрание на 5 октомври

Управителният съвет на БФБаскетбол свиква извънредно изборно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“, което да се проведе на 05.10.2026 г. от 09:00 ч. в гр. София, хотел „Хаят Риджънси“, пл. „Васил Левски“, зала „Васил Левски“, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Президента на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

3. Освобождаване на членовете на Контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

4. Освобождаване на членовете на Арбитражната комисия на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

5. Освобождаване на председателя на Комисията за приложение на Система за оценка и финансово подпомагане на БК от ММС към Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

6. Избор на Президент на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“ за нов мандат.

7. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“ за нов мандат.

8. Избор на членове на Контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“ за нов мандат.

9. Избор на членове на Арбитражната комисия на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“ за нов мандат.

10. Избор на председател на Комисията за приложение на Система за оценка и финансово подпомагане на БК от ММС към Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

11. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

12. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.