УС на БФБаскетбол се проведе по-рано днес, ето решенията

Управителен съвет на БФБаскетбол се проведе по-рано днес. Той се състоя в столичната зала “Триадица”.

По точка 4 от дневния ред на днешното си заседание Управителният съвет реши:

Председателстващият запозна членовете на Управителния съвет с постъпилото писмо с вх. № 17/31.03.2026 г., от Орлин Атанасов, член на УС до Георги Глушков, Президент на БФ Басетбол. С писмото г-н Атанасов е представил 53 броя преписи от искания за свикване на извънредно изборно Общо събрание. Исканията са извънредното събрание да бъде проведено на 27.05.2026 г. при посочен в тях дневен ред. С допълнително писмо с вх. № 20/07.04.2026 г. от Орлин Атанасов, член на УС до Георги Глушков, Президент на БФ Басетбол, са добавени преписи от писма на още 4 клуба, също с искане за свикване на извънредно изборно общо събрание.

След датата на постъпване на искането в Българската федерация по баскетбол са постъпили 15 писма, с които част от клубовете, които са подписали искане за свикване на общо събрание, оттеглят направените от тях искания.

При преглед на подадените искания УС констатира, че е подадено искане от БК София Викингс, които към момента на подаването на искането не са били член на БФ Баскетбол.

УС констатира, че с оглед гореизложеното актуалният брой на клубовете-членове на Федерацията, подписали искане за свикване на Общо събрание, към момента на разглеждане на искането, са 37.

Председателят информира УС, че клубовете, членове на Федерацията, към 09.04.2026 г. са 142, поради което, за свикване на общо събрание на основание чл. 21, ал. 1 ЗЮЛНЦ, каквото е искането на клубовете, са необходими най-малко подписите на 48 клуба-членове на федерацията, каквито подписи не са налице. За пълнота на изложението, Председателят изложи, че 6 от 37-те клуба, подписани заявлението, в продължение на последните най-малко 2 спортно-състезателни години не са участвали в Държавните първенства на БФ Баскетбол с нито един отбор и подлежат на отпадане като членове на БФ Баскетбол, на основание чл. 30, ал. 5, т. 2 от Устава на БФ Басктбол.

В проведените обсъждания членовете на Управителния съвет приеха, че искането, макар и нередовно, следва да бъде разгледано не само формално, а с оглед пълното съобразяване на Устава на БФБ, мандатността на действащите органи, необходимостта от гарантиране на реален и равнопоставен изборен процес, както и с оглед на обективната спортно-организационна натовареност на Федерацията през месеците май, юни и юли 2026 г.

В хода на обсъжданията бе посочено, че действащият президент и действащият Управителен съвет упражняват правомощията си в рамките на текущия си мандат, който не е изтекъл, като не е налице нито правна празнота в управлението, нито оставка, нито друг юридически факт, налагащ незабавно провеждане на изборно Общо събрание на първоначално поисканата дата, за която в нито едно от исканията няма посочен конкретен мотив. Прието бе, че в този смисъл липсва необходимост от форсирано провеждане на изборен процес в рамките на посочения в искането кратък времеви хоризонт.

Обсъден бе и въпросът за гарантиране на реална състезателност и равнопоставеност на изборния процес. Членовете на Управителния съвет приеха, че макар формално да е възможно да бъде спазен минималният срок за депозиране на кандидатури, насрочването на изборно Общо събрание за 27.05.2026 г. би довело до силно компресиран времеви хоризонт за потенциалните кандидати за президент и за останалите изборни органи. Прието бе, че подобна кратка времева рамка не осигурява достатъчна възможност за подготовка на концепции, провеждане на срещи с клубовете, организационно оформяне на кандидатури и представяне на управленски програми, поради което съществува риск изборният процес да бъде формално допустим, но недостатъчно пълноценен, равнопоставен и състезателен.

В рамките на обсъжданията бе отчетена и изключително високата състезателна и административна натовареност на БФБ през летния период на 2026 г. Посочено бе, че в този период Федерацията е ангажирана с организацията и администрирането на плейофната фаза на националните първенства, включително с текущи спортно-технически, дисциплинарни, логистични и комуникационни дейности, както и с дейности по първенствата в други възрастови групи. За посочения период БФ Баскетбол е натоварена и с изпълнението на проекти съвместно с ФИБА и Столична община. Прието бе, че свикването и организационното обезпечаване на изборно Общо събрание в този период би затруднило нормалното изпълнение на текущите функции на Федерацията.

Обсъден бе и международният ангажимент на БФБ по подготовката и провеждането на европейско първенство за жени до 20 години, Дивизия Б, в Самоков в периода 4–12 юли 2026 г. Членовете на Управителния съвет приеха, че този ангажимент изисква институционална стабилност, оперативна приемственост и липса на управленска турбулентност в месеците, непосредствено предхождащи събитието. Бе изразено становище, че евентуална смяна на президента и на управителните органи непосредствено преди подобно международно събитие би могла да създаде организационни затруднения и да се отрази неблагоприятно върху подготовката и провеждането му.

В резултат на обсъжданията Управителният съвет прие за необходимо да свика извънредно изборно Общо събрание на дата, която да осигури необходимото време за подготовка на реален изборен процес, както и за нормално изпълнение на текущите вътрешни и международни ангажименти на Федерацията. За подходяща дата бе приета 05.10.2026 г.

След проведените обсъждания, Управителният съвет, с 9 гласа „За“ и 2 „Против“, реши:

I. Управителният съвет на БФ Баскетбол свиква извънредно изборно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“, което да се проведе на 05.10.2026 г. от 09:00 ч. в гр. София, 1504, Хотел „Хаят Риджънси“, пл. „Васил Левски“, зала „Васил Левски“, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Президента на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

3. Освобождаване на членовете на Контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

4. Освобождаване на членовете на Арбитражната комисия на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

5. Освобождаване на председателя на Комисията за приложение на Система за оценка и финансово подпомагане на БК от ММС към Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

6. Избор на Президент на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“ за нов мандат.

7. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“ за нов мандат.

8. Избор на членове на Контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“ за нов мандат.

9. Избор на членове на Арбитражната комисия на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“ за нов мандат.

10. Избор на председател на Комисията за приложение на Система за оценка и финансово подпомагане на БК от ММС към Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

11. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация баскетбол“.

II. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието да се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

III. Възлага на Президента на БФБ Георги Глушков да предприеме всички необходими фактически и правни действия по обявяване на поканата за извънредното изборно Общо събрание в ТРРЮЛНЦ, както и всички свързани действия по организационното обезпечаване на свикването и провеждането на Общото събрание.