Андрей Андреев: Излизаме за трите точки

Утре, едноименния тим на Троян ще гостува на Ювентус (Малчика). Срещата е от 17-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Играем все по-добре като цяло. Имаше обаче отпускане в последния ни мач. Видяхме грешките си, надявам се да не ги допускаме повече. Амбицирани сме да спечелим предстоящия двубой. Ще е доста трудно обаче. Ще ни липсва един от лидерите – Евгени Игнатов, който е наказан. Ще трябва да се справим и без него. Имаме група от футболисти и очаквам, този който го замени да се раздаде максимално“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, треньор на ФК Троян.