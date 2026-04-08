  Световни звезди зарадваха Бала за юбилея

Световни звезди зарадваха Бала за юбилея

  8 апр 2026 | 17:24
Някои от големите футболни имена на Европа от близкото минало изпратиха специални поздрави до българската легенда Красимир Балъков, който тези дни навърши 60 години. Магическият халф получи сърдечни пожелания от различни държави. Посланията си изпратиха португалците Нуно Гомеш и Кущодио, Шота Арвеладзе от Грузия, Стефан Шварц както и бившия капитан на Щутгарт Кристиян Гентлер.

Най-колоритен от всички обаче бе Томас Равели, вратар на Швеция от финалите на Световното първенство в САЩ през 1994 година. България игра в мача за третото място със скандинавците, но преди това двата тима бяха в една квалификационна група от Зона Европа. С усмивка Равели припомни, че от българите единствен Стоичков му е вкарвал гол от дузпа. Става дума за квалификацията на 8 септември 1993 година, завършила 1:1. Равели е убеден, че Стоичков ... много симулирал на терена.

Още от БГ Футбол

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

  • 8 апр 2026 | 11:33
  • 2154
  • 5
Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

  • 8 апр 2026 | 11:04
  • 774
  • 0
Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

  • 8 апр 2026 | 10:59
  • 721
  • 0
Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

  • 8 апр 2026 | 10:57
  • 1858
  • 2
Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

  • 8 апр 2026 | 10:44
  • 550
  • 0
Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

  • 8 апр 2026 | 10:38
  • 906
  • 2
Водещи Новини

Монтана 0:0 ЦСКА, "червените" с нов капитан

Монтана 0:0 ЦСКА, "червените" с нов капитан

  • 8 апр 2026 | 16:55
  • 8883
  • 14
БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 18426
  • 17
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 12180
  • 80
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 7272
  • 13
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 7149
  • 51
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 5856
  • 11