Световни звезди зарадваха Бала за юбилея

Някои от големите футболни имена на Европа от близкото минало изпратиха специални поздрави до българската легенда Красимир Балъков, който тези дни навърши 60 години. Магическият халф получи сърдечни пожелания от различни държави. Посланията си изпратиха португалците Нуно Гомеш и Кущодио, Шота Арвеладзе от Грузия, Стефан Шварц както и бившия капитан на Щутгарт Кристиян Гентлер.

Най-колоритен от всички обаче бе Томас Равели, вратар на Швеция от финалите на Световното първенство в САЩ през 1994 година. България игра в мача за третото място със скандинавците, но преди това двата тима бяха в една квалификационна група от Зона Европа. С усмивка Равели припомни, че от българите единствен Стоичков му е вкарвал гол от дузпа. Става дума за квалификацията на 8 септември 1993 година, завършила 1:1. Равели е убеден, че Стоичков ... много симулирал на терена.