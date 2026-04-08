Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Геза Краузе се цели в пети медал от европейски първенства в стийпълчейза

Геза Краузе се цели в пети медал от европейски първенства в стийпълчейза

  • 8 апр 2026 | 16:55
  • 240
  • 0
Геза Краузе се цели в пети медал от европейски първенства в стийпълчейза

Двукратната европейска шампионка Геза Краузе си е поставила за цел да спечели пети медал в дисциплината 3000 метра стийпълчейз на предстоящото първенство в Бирмингам това лято.

Германската лекоатлетка, която триумфира със злато в Амстердам през 2016 г. и в Берлин през 2018 г., а също така има сребро от Рим 2024 и бронз от Хелзинки 2012, все още има амбиции за отличия в коронната си дисциплина, въпреки че наскоро участва в шосейни бягания.

“Ще бъда напълно удовлетворена от личен рекорд и медал от Eвропейското първенство“, заяви тя пред Sportschau. “Чувствам, че все още не съм приключила със стийпълчейза. Усещам, че все още имам потенциал там и просто съм много любопитна да видя докъде мога да стигна.“

Краузе е една от най-изявените състезателки в стийпълчейза в Европа през модерната ера. Към многобройните си континентални успехи тя е добавила и два бронзови медала от световните първенства по лека атлетика в Пекин през 2015 г. и в Доха през 2019 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Томпсън с най-добро време в света на 150 метра

  • 8 апр 2026 | 11:17
  • 504
  • 0
Джеферсън-Уудън и Тебого са новите посланици на програмата "Детска атлетика“

  • 8 апр 2026 | 11:04
  • 424
  • 0
Световната атлетика планира Световно първенство по маратон от 2030 г.

  • 8 апр 2026 | 10:46
  • 280
  • 0
Европейският рекорд на Меган Кийт на 10 км беше официално ратифициран

  • 8 апр 2026 | 10:30
  • 318
  • 0
Гресие подобри европейския рекорд на 5 км

  • 8 апр 2026 | 10:22
  • 463
  • 0
Ратифицираха европейския рекорд на Христо Илиев на 60 метра

  • 8 апр 2026 | 10:09
  • 9121
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Монтана и ЦСКА, "червените" с нов капитан

  • 8 апр 2026 | 16:55
  • 8825
  • 14
БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 18385
  • 17
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 12163
  • 80
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 7269
  • 13
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 7146
  • 51
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 5851
  • 11