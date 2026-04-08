Геза Краузе се цели в пети медал от европейски първенства в стийпълчейза

Двукратната европейска шампионка Геза Краузе си е поставила за цел да спечели пети медал в дисциплината 3000 метра стийпълчейз на предстоящото първенство в Бирмингам това лято.

Германската лекоатлетка, която триумфира със злато в Амстердам през 2016 г. и в Берлин през 2018 г., а също така има сребро от Рим 2024 и бронз от Хелзинки 2012, все още има амбиции за отличия в коронната си дисциплина, въпреки че наскоро участва в шосейни бягания.

“Ще бъда напълно удовлетворена от личен рекорд и медал от Eвропейското първенство“, заяви тя пред Sportschau. “Чувствам, че все още не съм приключила със стийпълчейза. Усещам, че все още имам потенциал там и просто съм много любопитна да видя докъде мога да стигна.“

Краузе е една от най-изявените състезателки в стийпълчейза в Европа през модерната ера. Към многобройните си континентални успехи тя е добавила и два бронзови медала от световните първенства по лека атлетика в Пекин през 2015 г. и в Доха през 2019 г.

Снимки: Gettyimages