Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Александър Донски е четвъртфиналист на двойки в Мадрид

  8 апр 2026 | 14:18
  • 126
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, победиха със 7:5, 6:3 представителите на домакините Бруно Наваро и Иниго Сервантес. Двубоят продължи 67 минути.

Донски и Бантия пропуснаха два сетбола при 5:4 в първия сет, но в 12-ия гейм стигнаха до решителен пробив за 7:5. Двамата поведоха с 4:1 във втората част и без проблем затвориха мача с крайното 6:3.

През миналата седмица Донски и Бантия станаха вицешампиони на двойки на „Чалънджър 100" в Менорка (Испания). За Донски това беше четвърти финал на двойки от началото на годината. През март Донски игра на два финала на турнири от сериите „Чалънджър" в Руанда, а преди това стана шампион в Ню Делхи (Индия).  С успеха 27-годишният българин се осигури 16 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 106-ото място.

Следвай ни:

