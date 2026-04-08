Лидия Енчева поведе България към трета поредна победа на "Били Джийн Кинг къп"

България поведе с 1:0 победи срещу Република Северна Македония в третата си среща от турнира във Втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".

Лидия Енчева спечели убедително с 6:1, 6:2 срещу Зара Зафировска за едва 58 минути игра. Във втората среща на сингъл Денислава Глушкова ще играе срещу Сара Митевска. За мача на двойки пък са заявени Елизара Янева и Росица Денчева.

България е убедителен лидер в предварителната си група, като в първите два мача постигна победи с 3:0 срещу Република Южна Африка и с 2:1 над Мароко в надпреварата, която се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина). Така българките са еднолично на първо място в класирането в групата си, в която са още отборите на Република Северна Македония, Мароко, Египет и Република Южна Африка. В четвъртък българките ще почиват, а в петък е последната им среща от групата срещу Египет.

Отборите са разпределени в две групи по пет, като в група A са съставите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След изиграването на мачовете всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще се изправи срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.