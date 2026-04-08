Росен Крумов: Да продължим серията

Едноименният тим на Костинброд прием утре Оборище (Панагюрище). Срещата е от 27-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Амбицирани сме да продължим серията си от победи. Наясно сме, че няма да е лесно. Предстои двубой с опитен противник. Оборище може да накаже всеки. Имат футболисти с качества, които могат да го направят. От нас зависи да ги неутрализираме. Имаме нужния потенциал. Като го демонстрираме, шансовете ни за успех нарастват значително“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.