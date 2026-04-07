Затворените квалификации за Lorgar Rankings не започнаха добре за българите от rottweilers

Българската петица rottweilers загуби с 0:2 (11:13, 5:13) от тима на ASTRAL в Upper Bracket четвъртфинала на затворените квалификации за турнира Lorgar Rankings Season 1, който ще се проведе в Барселона. Това беше първата среща за състава в Play-In фазата.

Родните състезатели изиграха силен Nuke, но изпуснаха на финала победата, след което записаха колеблив Inferno, въпреки че именно тази карта беше техен избор.

swiz и Neqy от ASTRAL бяха на върха за победителите с по 38 и 35 елиминации и 1.52 и 1.40 рейтинг, а Костадин "rafftu" Гурбинов и Християн "REDSTAR" Пиронков бяха най-резултатни за българите с 32 и 30 фрага.

Утре от 20:30 ч. от rottweilers ще срещнат академията на Inner Circle, като се нуждаят от две поредни победи, за да продължат напред и да достигнат до шампионата в Барселона.

