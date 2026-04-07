Един от водещите играчи на Айнтрахт ще напусне през лятото

Халфът Махмуд Дахуд ще напусне отбора на Айнтрахт Франкфурт през лятото, след като двугодишният му договор с клуба изтича, обявиха от клуба от Бундеслигата. Бившият футболист на Борусия Дортмунд и Борусия Мьонхенгладбах Дахуд пристигна в Айнтрахт през 2024 от английския Брайтън. Той записа 35 мача за тима от Франкфурт, като се отчете с три гола и три асистенции. От Айнтрахт подчертаха, че "по взаимна договорка между двете страни договорът няма да бъде продължен".

30-годишният футболист, който е от сирийски произход, има два мача за националния тим на Германия. "Мо винаги поставя отбора на първо място и е пример за професионалист. Благодарим му за отдадеността през последните два сезона и му желаем всичко най-добро за бъдеще на и извън терена", заяви спортният директор на клуба Тимо Хардунг. 

Още от Футбол свят

Всичко е уредено: Анчелоти преподписва с Бразилия още сега

Всичко е уредено: Анчелоти преподписва с Бразилия още сега

  • 7 апр 2026 | 17:53
Феновете на Ливърпул скочиха на клуба, призоваха да не се харчат пари на "Анфийлд"

Феновете на Ливърпул скочиха на клуба, призоваха да не се харчат пари на "Анфийлд"

  • 7 апр 2026 | 17:34
Витиня: Ливърпул си е Ливърпул, дори да не е в най-добрата си форма

Витиня: Ливърпул си е Ливърпул, дори да не е в най-добрата си форма

  • 7 апр 2026 | 17:33
Световен шампион: ПСЖ ще разгроми Ливърпул, ще бъде касапница

Световен шампион: ПСЖ ще разгроми Ливърпул, ще бъде касапница

  • 7 апр 2026 | 16:50
Водил Бразилия пое временно Коринтианс

Водил Бразилия пое временно Коринтианс

  • 7 апр 2026 | 16:47
Филип Лам разкритикува персоналното покритие и предупреди, че Германия може да последва съдбата на Италия

Филип Лам разкритикува персоналното покритие и предупреди, че Германия може да последва съдбата на Италия

  • 7 апр 2026 | 16:21
Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

  • 7 апр 2026 | 21:09
18-годишен започва вместо Белингам, Хари Кейн е титуляр (съставите)

18-годишен започва вместо Белингам, Хари Кейн е титуляр (съставите)

  • 7 апр 2026 | 20:24
Съставите на Спортинг (Лисабон) и Арсенал: Артета със седем промени

Съставите на Спортинг (Лисабон) и Арсенал: Артета със седем промени

  • 7 апр 2026 | 21:00
Силно начало на Везенков и компания срещу Реал

Силно начало на Везенков и компания срещу Реал

  • 7 апр 2026 | 21:15
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
