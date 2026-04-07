Един от водещите играчи на Айнтрахт ще напусне през лятото

Халфът Махмуд Дахуд ще напусне отбора на Айнтрахт Франкфурт през лятото, след като двугодишният му договор с клуба изтича, обявиха от клуба от Бундеслигата. Бившият футболист на Борусия Дортмунд и Борусия Мьонхенгладбах Дахуд пристигна в Айнтрахт през 2024 от английския Брайтън. Той записа 35 мача за тима от Франкфурт, като се отчете с три гола и три асистенции. От Айнтрахт подчертаха, че "по взаимна договорка между двете страни договорът няма да бъде продължен".

Abgang Mo Dahoud ℹ️



Nach zwei Jahren wird der Mittelfeldspieler Eintracht Frankfurt verlassen. Der im Sommer 2026 auslaufende Vertrag wird in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert.



30-годишният футболист, който е от сирийски произход, има два мача за националния тим на Германия. "Мо винаги поставя отбора на първо място и е пример за професионалист. Благодарим му за отдадеността през последните два сезона и му желаем всичко най-добро за бъдеще на и извън терена", заяви спортният директор на клуба Тимо Хардунг.

Снимки: Gettyimages