Един от водещите играчи на Айнтрахт ще напусне през лятото

Халфът Махмуд Дахуд ще напусне отбора на Айнтрахт Франкфурт през лятото, след като двугодишният му договор с клуба изтича, обявиха от клуба от Бундеслигата. Бившият футболист на Борусия Дортмунд и Борусия Мьонхенгладбах Дахуд пристигна в Айнтрахт през 2024 от английския Брайтън. Той записа 35 мача за тима от Франкфурт, като се отчете с три гола и три асистенции. От Айнтрахт подчертаха, че "по взаимна договорка между двете страни договорът няма да бъде продължен".
30-годишният футболист, който е от сирийски произход, има два мача за националния тим на Германия. "Мо винаги поставя отбора на първо място и е пример за професионалист. Благодарим му за отдадеността през последните два сезона и му желаем всичко най-добро за бъдеще на и извън терена", заяви спортният директор на клуба Тимо Хардунг.
