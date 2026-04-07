Поражения за българите във втория ден на Европейското по бадминтон в Испания

  • 7 апр 2026 | 17:37
Поражения за българите във втория ден на Европейското по бадминтон в Испания

Българските състезатели претърпяха поражения във втория ден на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в испанския град Уелва.

На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов загубиха от представителите на домакините Алберто Пералс и Якобо Фернандес с 20:22, 21:11, 11: 21 за 56 минути.

На двойки жени Цветина Попиванова и Михаела Чепишева отстъпиха пред Фиона Халберг и Елин Йолинг (Швеция) с 16:21, 13:21 за 33 минути.

Утре предстоят срещите от втория кръг на единично жени на Стефани Стоева срещу София Нобъл (Ирландия) и на 20-годишната Калояна Налбантова срещу Рейчъл Сугдън (Шотландия).

Защитаващите титлата си от миналата година на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в основната схема, почиват на старта и утре ще започват участието си в надпреварата.

Димитър Илиев за Giro d’Italia в България: Надявам се да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените

Димитър Илиев за Giro d’Italia в България: Надявам се да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените

