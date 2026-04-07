Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Капитанът на Вихрен спира с футбола

Капитанът на Вихрен спира с футбола

  • 7 апр 2026 | 15:51
  • 333
  • 0
Капитанът на Вихрен спира с футбола

Методи Костов прекратява състезателната си кариера. Капитанът на Вихрен Сандански слага край на своя футболен път поради здравословни причини.

Със зелено-белия екип той изигра множество мачове, в които се отличи със своята борбеност, характер и голов усет, спечелвайки уважението и любовта на феновете. През сезон 2024/2025 реализира 18 попадения и имаше ключова роля за завръщането на отбора във Втора лига. През настоящия сезон записа 16 участия и отбеляза 6 гола.

През годините Методи Костов защитава цветовете още на Пирин (Бл), Септември (Сим), Верея, Литекс (Ловеч), Ботев (Гъл) и Миньор (ПК). 

Освен със своите футболни качества, той ще бъде запомнен и като истински лидер – пример за професионализъм, отдаденост и човешко отношение както на терена, така и извън него.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Найденов очаква смешки от The Voice на СК към БФС

  • 7 апр 2026 | 11:31
  • 3960
  • 9
Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

  • 7 апр 2026 | 11:18
  • 999
  • 3
Ивайло Станчев: Значима победа в истинско дерби

  • 7 апр 2026 | 10:34
  • 812
  • 2
Млад вратар на Спартак (Варна) с шанс за изява

  • 7 апр 2026 | 10:15
  • 1459
  • 0
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 9089
  • 24
Новите врати и мрежи дойдоха на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 10:07
  • 8667
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 7438
  • 42
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 20158
  • 83
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 15684
  • 12
Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

  • 7 апр 2026 | 14:10
  • 3048
  • 3
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 16195
  • 39
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 9089
  • 24