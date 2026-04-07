Капитанът на Вихрен спира с футбола

Методи Костов прекратява състезателната си кариера. Капитанът на Вихрен Сандански слага край на своя футболен път поради здравословни причини.

Със зелено-белия екип той изигра множество мачове, в които се отличи със своята борбеност, характер и голов усет, спечелвайки уважението и любовта на феновете. През сезон 2024/2025 реализира 18 попадения и имаше ключова роля за завръщането на отбора във Втора лига. През настоящия сезон записа 16 участия и отбеляза 6 гола.

През годините Методи Костов защитава цветовете още на Пирин (Бл), Септември (Сим), Верея, Литекс (Ловеч), Ботев (Гъл) и Миньор (ПК).

Освен със своите футболни качества, той ще бъде запомнен и като истински лидер – пример за професионализъм, отдаденост и човешко отношение както на терена, така и извън него.