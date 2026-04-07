БФС обяви партньорство с най-голямата страница за електронни спортове у нас

Българският футболен съюз и Esports Bulgaria подписаха договор за стратегическо партньорство, с което поставят началото на системно сътрудничество между организирания футбол и една от най-бързо разрастващите се индустрии, а именно гейминга и електронните спортове. Това обявиха официално в своя сайт от футболната ни централа.

Споразумението обхваща широк кръг от съвместни инициативи, насочени основно към младата аудитория. Партньорството предвижда организиране на официални виртуални футболни турнири под егидата на БФС с подкрепата на Esports Bulgaria, както и разработване на образователни програми, свързващи реалния и виртуалния футбол.

Сред приоритетите на сътрудничеството са и привличането на нови участници и фенове чрез иновативни дигитални преживявания, изграждането на устойчива екосистема за електронни спортове в България.

Двете организации споделят разбирането, че футболът може да служи като мост между традиционния спорт и дигиталния свят. Специален акцент в партньорството е поставен върху провеждането на инициативи за привличане на младежи от гейминг средите към организиран футбол - подход, който се прилага успешно в редица европейски страни.

„Подписването на това стратегическо партньорство с Esports Bulgaria е важна стъпка към модернизирането на начина, по който общуваме с младите хора. „ – подчерта изпълнителният директор на БФС Андрей Петров и допълни, че вярва, че виртуалният футбол и електронните спортове могат да бъдат естествен мост към реалния терен – да привлекат нови фенове, да открият таланти и да създадат устойчив интерес към организирания футбол.

„Esports Bulgaria работи за изграждане на устойчива екосистема в страната и това партньорство с БФС е естествена крачка напред. Футболните заглавия са сред популярните в Esports общността и заедно можем да създадем нещо наистина значимо, като ще се опитаме да изградим изключителна среда и за другите топ заглавия в електронните спортове“, заяви от своя страна представител на Esports Bulgaria.