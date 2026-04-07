Синер започна по план в Монте Карло

Устремилият се към първото място в световната ранглиста по тенис Яник Синер се класира с лекота за третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло.

Италианецът, който ще се върне на върха, ако спечели надпреварата, победи с 6:3, 6:0 французина Юго Юмбер за едва 65 минути на корта в мач от втория кръг.

SIN-sational start 😳@janniksin breezes through Humbert in 64 minutes to make it 36 consecutive sets at Masters 1000s!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/6O4fDvIQNp — Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2026

Синер имаше смазващо предимство над своя съперник, като взе 11 от последните 12 гейма в срещата. Той направи и 19 печеливши удара срещу само шест за Юмбер. За място на четвъртфиналите поставеният под номер 2 в схемата ще спори с победителя от срещата между аржентинеца Франсиско Черундоло и чеха Томаш Махач.

Победа, но в първия кръг, записа и Хуберт Хуркач. Полякът надигра 15-ия в схемата Лучано Дардери (Италия) със 7:6(4), 5:7, 6:1. Хуркач завърши мача с 11 аса и впечатляващите 39 завършващи удара при само 26 непредизвикани грешки.

Следващият съперник на Хуркач ще бъде един измежду унгареца Фабиан Марожан и босненеца Дамир Джумхур.

Напред в Монте Карло продължава и бившият финалист на "Уимбълдън" Матео Беретини, който водеше с 4:0 гейма срещу Роберто Баутиста-Агут, когато испанецът се отказа заради контузия.

Снимки: Imago