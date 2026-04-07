  Бала почерпи куп легенди на грандиозно парти

Бала почерпи куп легенди на грандиозно парти

  7 апр 2026 | 14:03
Бала почерпи куп легенди на грандиозно парти

Легендарният плеймейкър Красимир Балъков събра десетки приятели в ресторант "Каса Бала" в София, където чества своя юбилей. Славният футболист на Етър, Спортинг и Щутгарт навърши 60 години на 29 март, като снощи героят от САЩ'94 почерпи близките си в своето заведение.

На събитието присъстваха огромна част от звездния отбор от американското лято, начело с носителя на "Златната топка" Христо Стоичков, Емил Костадинов, Наско Сираков, Йордан Лечков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Ивайло Йорданов, Бончо Генчев, Пламен Николов, Николай Илиев, Петър Михтарски, Ивайло Андонов, Георги Георгиев, Красимир Борисов и пр. От тях Бала получи специален плакет.

Партито на Краси уважиха още Илиана Раева, Любо Ганев, Лъчезар Танев, Георги Донков, Гошо Гинчев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Георги Сърмов, Галин Иванов, Георги Илиев - Майкъла и др.

Още от БГ Футбол

Найденов очаква смешки от The Voice на СК към БФС

Найденов очаква смешки от The Voice на СК към БФС

  • 7 апр 2026 | 11:31
  • 3390
  • 9
Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

  • 7 апр 2026 | 11:18
  • 817
  • 2
Ивайло Станчев: Значима победа в истинско дерби

Ивайло Станчев: Значима победа в истинско дерби

  • 7 апр 2026 | 10:34
  • 622
  • 1
Млад вратар на Спартак (Варна) с шанс за изява

Млад вратар на Спартак (Варна) с шанс за изява

  • 7 апр 2026 | 10:15
  • 1218
  • 0
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 6883
  • 19
Новите врати и мрежи дойдоха на "Армията"

Новите врати и мрежи дойдоха на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 10:07
  • 7889
  • 20
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 14869
  • 48
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 9531
  • 8
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 10896
  • 13
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 6883
  • 19
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
  • 3212
  • 2
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
  • 5026
  • 9