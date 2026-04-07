Бала почерпи куп легенди на грандиозно парти

Легендарният плеймейкър Красимир Балъков събра десетки приятели в ресторант "Каса Бала" в София, където чества своя юбилей. Славният футболист на Етър, Спортинг и Щутгарт навърши 60 години на 29 март, като снощи героят от САЩ'94 почерпи близките си в своето заведение.

На събитието присъстваха огромна част от звездния отбор от американското лято, начело с носителя на "Златната топка" Христо Стоичков, Емил Костадинов, Наско Сираков, Йордан Лечков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Ивайло Йорданов, Бончо Генчев, Пламен Николов, Николай Илиев, Петър Михтарски, Ивайло Андонов, Георги Георгиев, Красимир Борисов и пр. От тях Бала получи специален плакет.

Партито на Краси уважиха още Илиана Раева, Любо Ганев, Лъчезар Танев, Георги Донков, Гошо Гинчев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Георги Сърмов, Галин Иванов, Георги Илиев - Майкъла и др.