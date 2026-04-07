Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Кайл Чалмърс мечтае за олимпийско злато в щафетата

Кайл Чалмърс мечтае за олимпийско злато в щафетата

  • 7 апр 2026 | 11:24
Кайл Чалмърс се пребори с конкуренцията, за да спечели титлата на 100 метра свободен стил на Откритото първенство по плуване на Австралия в понеделник, а след това разкри желанието си най-накрая да спечели олимпийско злато в щафетата през 2028 година, предаде Ройтерс.

27-годишният австралиец има само едно олимпийско злато в богатата си колекция от медали - титлата на 100 метра, която спечели преди десетилетие като тийнейджър в Рио де Жанейро.

Бившият световен шампион има два бронза и един сребърен медал в щафетата 4x100 от трите си олимпийски игри, но не би искал нищо повече от това да триумфира срещу американците в Лос Анджелис.

„Бих искал златен медал в щафета“, каза Чалмърс пред Code Sports, след като спечели спринта с време 48,39 секунди. „Да отида на четвърти Олимпийски игри и да спечеля златен медал в тази щафета, това би било за мен най-големият успех в този момент.И го казвам честно и искрено, обичам тази щафета и ако успеем да я спечелим, мисля, че ще бъде невероятно.“

Чалмърс вярва, че включването на световния рекордьор на 50 м Кам Маккевой в отбора на Австралия би било „огромен тласък за надеждите им да отнемат титлата от американците, които я печелят на последните три игри".

Маккевой не е плувал в щафети през последните пет години и Чалмърс каза, че би бил готов да се откаже, ако това би изкушило 31-годишния плувец да се върне в отборното състезание.

„Ако се получи, чувствам, че бихме имали много добър шанс да победим Америка на домакинските им Олимпийски игри, което в първата вечер би подготвило отбора за невероятна седмица в басейна“, добави Чалмърс.

Световната шампионка Моли О'Калахан спечели титлата на 100 метра при жените с време 52,66 секунди, докато олимпийската шампионка и световна рекордьорка Кейли Маккеон спечели злато на 200 метра гръб.

Бившият световен шампион Сам Шорт спечели 400 метра свободен стил при мъжете с близо четири секунди пред сребърния медалист от Олимпийските игри в Париж Илайджа Уинингтън. Шампионатът продължава до сряда.

Следвай ни:

