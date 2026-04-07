Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин, участник на Мейджър

Родният състезател по Counter-Strike - Алекс "Rainwaker" Петров, се превърна във втория български играч, класирал се на най-големия форум в заглавието - турнир от ранга на Мейджър, след като преди години тази чест имаше Цветелин "CeRq" Димитров.
Rainwaker и неговият Monte ще играят на Мейджъра в Кьолн, който ще започне в началото на юни, като участието на нашето момче ще дойде по-късно, тъй като той се класира направо на втория етап на турнира.
"Класирахме се за Мейджъра в Кьолн и дори стигнахме до втория етап. Честно казано, това, което постигнахме с този отбор само за три месеца, е трудно за вярване. Изключително съм благодарен на Monte и на съотборниците си за доверието и възможността, както и за усилията, които вложихме, за да си осигурим това място. Кьолн, ние идваме", написа Петров в социалните мрежи.