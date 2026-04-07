  3. Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин, участник на Мейджър

Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин, участник на Мейджър

  • 7 апр 2026 | 10:27
Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин, участник на Мейджър

Родният състезател по Counter-Strike - Алекс "Rainwaker" Петров, се превърна във втория български играч, класирал се на най-големия форум в заглавието - турнир от ранга на Мейджър, след като преди години тази чест имаше Цветелин "CeRq" Димитров.

Rainwaker и неговият Monte ще играят на Мейджъра в Кьолн, който ще започне в началото на юни, като участието на нашето момче ще дойде по-късно, тъй като той се класира направо на втория етап на турнира.

"Класирахме се за Мейджъра в Кьолн и дори стигнахме до втория етап. Честно казано, това, което постигнахме с този отбор само за три месеца, е трудно за вярване. Изключително съм благодарен на Monte и на съотборниците си за доверието и възможността, както и за усилията, които вложихме, за да си осигурим това място. Кьолн, ние идваме", написа Петров в социалните мрежи.

FaZe продължава да пропада след елиминация от PGL Букурещ

FaZe продължава да пропада след елиминация от PGL Букурещ

Metizport официално привлече Питър "stanislaw" Яргус

Wildcard с бивш съотборник на Цветелин Димитров победи FOKUS на Георги Митев в Букурещ

Господството на FaZe приключи, отборът ще пропусне Мейджъра в Кьолн

LCS с исторически сплит без никакви промени

Георги "Jorko" Митев и FOKUS не успяха да надхитрят отбор от Топ 5

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

Денят на истината за Григор

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

