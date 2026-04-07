Мичиган за втори път на върха в колежанския баскетбол

Баскетболният отбор на университета Мичиган стана за втори път в своята история шампион в Колежанското първенство на САЩ.

Във финалния мач на Мартенската лудост, който се игра на стадиона в Индианаполис, воденият от старши треньора Дъсти Мей състав на Мичиган се наложи с 69:63 над ЮКон.

Шведският национал Елиот Кадо бе най-резултатен за "върколаците" с 19 точки вкара една от едва двете тройки за тима за целия мач. Първата бе неговата седем минути след старта на второто полувреме, а втората бе дело на Трей МакКени 1:50 минути преди края, с която той даде преднина от девет точки на тима си и до голяма степен реши изхода от двубоя.

Разликата все пак падна до четири точки при 37 оставащи секунди след точна стрелба за ЮКон на Соло Бол. Тимът от щата Кънектикът имаше възможност да съкрати изоставането си дори и до точка, но пропуск от тройката 17 секунди преди края направи Алекс Карабан.

За победителите, които вдигат трофея за едва втори път след 1989 година, с 19 точки завърши Кадо, а още 13 прибави звездата на тима Яксел Лендеборг. Той обаче бе силно ограничен заради две различни травми и вкара само четири от 13-те си стрелби от игра.

За състава на ЮКон, който се стремеше към трета поредна титла, Алекс Карабан приключи със 17 точки и 10 борби, а центърът Тарис Рийд вкара 17 точки и овладя 14 борби.