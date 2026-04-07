Представяне на „Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“
Мичиган за втори път на върха в колежанския баскетбол

  • 7 апр 2026 | 09:42
Баскетболният отбор на университета Мичиган стана за втори път в своята история шампион в Колежанското първенство на САЩ.

Във финалния мач на Мартенската лудост, който се игра на стадиона в Индианаполис, воденият от старши треньора Дъсти Мей състав на Мичиган се наложи с 69:63 над ЮКон.

Шведският национал Елиот Кадо бе най-резултатен за "върколаците" с 19 точки вкара една от едва двете тройки за тима за целия мач. Първата бе неговата седем минути след старта на второто полувреме, а втората бе дело на Трей МакКени 1:50 минути преди края, с която той даде преднина от девет точки на тима си и до голяма степен реши изхода от двубоя.

Разликата все пак падна до четири точки при 37 оставащи секунди след точна стрелба за ЮКон на Соло Бол. Тимът от щата Кънектикът имаше възможност да съкрати изоставането си дори и до точка, но пропуск от тройката 17 секунди преди края направи Алекс Карабан.

За победителите, които вдигат трофея за едва втори път след 1989 година, с 19 точки завърши Кадо, а още 13 прибави звездата на тима Яксел Лендеборг. Той обаче бе силно ограничен заради две различни травми и вкара само четири от 13-те си стрелби от игра.

За състава на ЮКон, който се стремеше към трета поредна титла, Алекс Карабан приключи със 17 точки и 10 борби, а центърът Тарис Рийд вкара 17 точки и овладя 14 борби.

Това се казва победен изстрел!

  • 6 апр 2026 | 23:44
  • 834
  • 0
Барцокас: Да стоиш на пейката в отбор като Олимпиакос толкова години е много трудно, но ми харесва

  • 6 апр 2026 | 21:56
  • 1606
  • 0
Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

  • 6 апр 2026 | 21:27
  • 10532
  • 11
Загуба след продължение за Виена при завръщането на Боби Младенов в игра за австрийците

  • 6 апр 2026 | 21:12
  • 1021
  • 0
Сбъдната мечта! Стеф Къри и брат му Сет заедно в игра за Голдън Стейт

  • 6 апр 2026 | 21:02
  • 1221
  • 0
Драматична победа над Берое в Стара Загора изведе Рилски спортист до финала

  • 6 апр 2026 | 20:40
  • 635
  • 0
Виж всички

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

  • 7 апр 2026 | 06:30
  • 4884
  • 26
Денят на истината за Григор

  • 7 апр 2026 | 08:48
  • 4108
  • 13
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 737
  • 0
Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

  • 7 апр 2026 | 08:00
  • 2545
  • 8
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
  • 1820
  • 0
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
  • 3186
  • 3