Драматична победа над Берое в Стара Загора изведе Рилски спортист до финала

Баскетболистките на Рилски спортист спечелиха гостуването си на Берое в Спортна зала „Стара Загора“ с 80:78 (19:22, 14:19, 23:13, 24:24) и по този начин спечелиха полуфиналната серия от женското баскетболно първенство с 2-0 победи.

Във финала за златните медали състезателките от Самоков ще се изправят срещу Монтана 2003, а за пръв път от седем години насам старозагорки няма да играят в сблъсъка за титлата.

Първата част на срещата в Стара Загора бе абсолютно равностойна и никой от двата отбора не успя да се откъсне в резултата с повече от три точки. В крайна сметка Берое поведе с 22:19 след десет минути игра.

Втората четвърт започна с тройка на Гергана Маданкова и кош на Юлияна Вълчева, при което старозагорки успяха да поведат с осем точки разлика. Берое продължи да играе по-добре от съперника и увеличи аванса си до 14 точки при 35:21. До края на полувремето Рилски спортист успя да намали изоставането си и сирената дойде при 41:33 в полза на домакините.

Играта през третата част бе много нервна и за двата отбора, които направиха множество грешки в атака и това се отрази на резултатността. Рилски спортист успя да направи силна серия от десет безответни точки и обърна резултата. Тройка на Кейлани Купър за Берое изравни за 54:54 при 25 оставащи секунди до края на тази четвърт, а кош със сирената на Радина Илиева доведе до две точки аванс за гостите преди последната част на мача.

Две успешни стрелби от зоната за три точки в началото на последната част доведоха до още по-голяма преднина за Рилски спортист и вдъхновиха баскетболистките на гостите, които в следващите минути поддържаха своята преднина от седем точки. В последните две минути на срещата Берое бе близо до нов обрат, като се доближи на две точки. Последните секунди бяха много драматични и неточности в решаващи моменти под коша донесоха победата за Рилски спортист. Неуспешна стрелба на Кейлани Купър от зоната за три точки сложи край на спора.

Най-резултатна за Берое бе Кейлани Купър, която записа 21 точки и 5 борби, а Деана Стояновска и Британи Отри записаха дабъл-дабъл с по 18 точки и съответно 10 асистенции и 11 борби.

За гостите се отличи Ивана Бонева, която завърши с 24 точки. Джозе Анн Джонсън оформи дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби.

Снимка: rilskibasket.com