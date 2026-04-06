FaZe продължава да пропада след елиминация от PGL Букурещ

Отборът на FaZe продължава да затъва, като отпадна и от турнира по CS2 - PGL Букурещ, след загуба с 0:2 (9-13, 9-13) от Inner Circle, завършвайки на 15-16 място - при инкасирани две служебни загуби.

Така в рамките на изключително кратък период FaZe не успя да се класира на Мейджър за пръв път от години и завърши на последно място в шампионат, в който участват редица по-непретенциозни състави.

Поражението нанесе сериозен удар по FaZe, който вече изпада от Топ 30 в света, с което кризата се задълбочава още повече. FaZe пък ще изпусне Мейджъра след поражение на финала на HLC Belgrade Pro 2026.

