Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

Българската състезателка Александра Вътева направи силно начало на подготовката си за сезон 2026, след като проведе успешни тестове на легендарната писта „Спа“ в Белгия.

21-годишната Вътева, която е единствената жена, състезаваща се на толкова високо ниво в този клас автомобилни спортове, изпробва новия си автомобил Порше 911 GT Cup (992) заедно с новия си отбор Target Competition. Тестовете са част от подготовката ѝ за старта на сезона в Порше Карера Къп Германия, който започва по-късно този месец.

През новия сезон Вътева ще излезе на старта в общо осем състезания, като освен нов отбор и нов автомобил, тя вече е и официален пилот на Железните дами от Iron Dames – международна организация, подкрепяща развитието на жени в моторните спортове.

„Щастлива съм, че съм част от толкова сериозен отбор като Target Competition. Много съм доволна от първите тестове на „Спа“. Условията бяха променливи – силно слънце, последвано от дъжд, но успяхме да съберем ценна информация. Чувствах се отлично в колата и вярвам, че сме на прав път“, сподели Вътева.

Българката няма да губи време преди старта на сезона, като още след броени дни ще проведе нови тестове на пистата „Имола“ в Италия – мястото, където ще се проведе първият кръг от шампионата.

През изминалия сезон Александра Вътева записа силно представяне в Порше Карера Къп, като се класира сред водещите пилоти в шампионата. За 2026 година амбициите ѝ са още по- високи – подобряване на постигнатото и атака на челните позиции в крайното класиране. С уверен старт, нов екип и сериозна подкрепа зад гърба си, българската състезателка е готова да направи следващата голяма крачка в своята кариера.