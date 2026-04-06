Академик Бултекс 99 започва изграждането на нова зала, призова за подкрепа

Баскетболният Академик Бултекс 99 започва изграждането на нова зала в Пловдив, съобщи с изявление на страницата на "студентите" във Фейсбук председателят на клуба Васил Врачев и уточни, че това става след единодушно решение на общинския съвет и подкрепата на кмета на града - Костадин Димитров.

Новата зала ще бъде общинска и ще бъде построена на общинско място. В нея ще има две баскетболни игрища, фитнес, ресторант и общежития за децата, трениращи в школата на Академик.

От клуба призоваха обществеността за подкрепа и обявиха отварянето на дарителска сметка за изграждането на спортния комплекс.

"Знаете ли, че скоро е Великден?

Знаете ли, че всеки може да даде малко от себе си, за да бъде по-добър света?

Знаете ли как новите технологии се отразяват на децата ни?

Знаете ли, че близо 450 деца търсят здравословен начин на живот в БК Академик Бултекс 99?

А знаете ли, че тези момичета и момчета на различна възраст нямат зала, в която да тренират и играят своите мачове? И сега е време да им дадем шанс за живот далеч от улицата!

Благодарение на единодушното решение на общинския съвет и подкрепата от кмета на Пловдив, ние от баскетболен клуб Академик Бултекс 99 започваме строеж на общинска зала върху общинско място. Зала с две баскетболни игрища, фитнес, ресторант и общежития, за да може всеки състезател по баскетбол да е добре дошъл да се развива в Пловдив.

За да дадем спортен дом на всички деца, които искат да градят себе си достойно, имаме нужда от Вашата подкрепа!



Отваряме дарителска сметка на БК Академик Бултекс 99 за изграждане на спортен комплекс.



BG31UNCR70001525097241



За да оставим нещо на град Пловдив!



За да дадем нещо от себе си!



За да бъдем по-добри заедно!", се казва в изявлението на председателя на клуба - Васил Врачев.

Както е известно, в момента Академик играе домакинските си срещи от Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) в зала "Сила", където домакинства и другия елитен пловдивски баскетболен клуб - Локомотив.