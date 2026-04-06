  3. Wildcard с бивш съотборник на Цветелин Димитров победи FOKUS на Георги Митев в Букурещ

Wildcard с бивш съотборник на Цветелин Димитров победи FOKUS на Георги Митев в Букурещ

  6 апр 2026 | 14:01
Wildcard с бивш съотборник на Цветелин Димитров победи FOKUS на Георги Митев в Букурещ

Георги "Jorko" Митев и отборът на FOKUS допуснаха втора загуба на в Swiss фазата на турнира по CS2 - PGL Букурещ след поражение с 1:2 (13-2, 14-16, 7-13) от Wildcard.

Българският талант и съотборниците му започнаха ударно с успех на Nuke, но след продължения Inferno им се изплъзна. Силно второ полувреме от страна на Wildcard на Mirage пък остави без шансове Митев и компания.

След резултата FOKUS е в 1-2 потока и ще се нуждае от задължителна победа утре, за да остане в турнира. С най-добра статистика се отличи бившият съотборник на Цветелин "CeRq" Димитров в EG - Джейдън "⁠HexT⁠" Постма.

