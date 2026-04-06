Господството на FaZe приключи, отборът ще пропусне Мейджъра в Кьолн

Един от колосите в световния Counter-Strike през последните няколко години - FaZe Cla, рухна за пръв път от години, изгубвайки всички шансове за класиране на Мейджъра в Кьолн с VRS точки, след като до момента бе част от последните 16 Мейджър шампионата.

Това се случи на фона на загуба на Фин "karrigan" Андерсен и компания във финала на HLC Belgrade Pro 2026 с 1:2 (13-3, 11-13, 3-13) от BIG Clan. Така една ера, изглежда, приключи с поражението на FaZe на големия финал на последния Мейджър в Будапеща срещу Vitality.

