  Свръхзвуковите Тъндър разгромиха Джаз за 62-ата си победа и първото място на Запад

Свръхзвуковите Тъндър разгромиха Джаз за 62-ата си победа и първото място на Запад

  • 6 апр 2026 | 11:24
Оклахома Сити Тъндър превърна мача срещу Юта Джаз в моноспектакъл и победи съперника убедително със 146:111 в мач от редовния сезон в НБА.

От самото начало Тъндър държаха инициативата и нито за миг не бяха застрашени от Джаз, като шампионите се оттеглиха на почивката при резултат 75:54.

През второто полувреме картината не се промени, като Тъндър стигнаха до комфортна победа и си осигуриха първото място в редовния сезон на Западната конференция на НБА с баланс 62-16.

В най-резултатния си двубой за сезона, лидерът в Западната конференция бе поведен от Чет Холмгрен с 21 точки и 7 борби, Шей Гилджъс-Алекзандър добави 20 точки и 7 асистенции, Кейсън Уолъс се отличи с 16 точки, а Джейлън Уилямс завърши с 15 точки и 7 асистенции.

Най-резултатен в срещата беше Брайс Сенсабо с 34 точки за Юта, Кайл Филиповски се отчете с дабъл-дабъл от 20 точки и 14 борби, а Сви Михайлюк записа 17 точки.

