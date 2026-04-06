  3. Седмо място за Давид Иванов в Кайро

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

  • 6 апр 2026 | 03:22
  • 536
  • 0
Седмо място за Давид Иванов в Кайро

Давид Иванов зае седмо място на финала на кон с гривни на третата за годината Световната купа по спортна гимнастика в Кайро (Египет).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия), който влезе с пети по сила резултат в квалификациите, получи оценка от 14.000 точки, от които 6.0 за трудност.

Титлата спечели европейският шампион на кон с гривни от Лайпциг 2025 Хамлет Манукян (Армения) с 14.800.

На финала на земя победител стана руснакът с български корени Даниел Маринов с 14.233 точки.

Съдия за България на надпреварата е Здравко Куртев.

