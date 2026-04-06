Георги Попов спечели екипировъчни силов трибой в Свищов

Георги Попов стана републикански шампион по екипировъчен силов трибой до 18 години в Свищов, съобщи треньорът му от клуб „Powerdeadlift“ Веселин Дойчев.

Общо петима състезатели от пернишкия клуб са взели участие, като Попов е успял да запише успехи и в трите движения. Наред с това той е поставил свои лични рекорди, което го е подредило на второ място като абсолютен шампион в абсолютната категория, коментира още наставникът. Попов е клекнал с 235 кг, от лежанка е вдигнал 130 кг и 255 кг от мъртва тяга. Георги Попов стана през месец октомври абсолютен шампион на турнира „Аполония“ в град Кюстендил.

Николай Попов е успял да се класира трети в тежка категория. Мартин Таков води отскоро тренировки в пернишкия клуб. Той направи дебют, като успя да се нареди в челната тройка в своята категория и реализира личен рекорд, след като вдигна 285 кг в мъртва тяга, уточни още Веселин Дойчев.

„Много съм доволен, отборът се представи блестящо. Ще направим кратка почивка и започваме подготовката за следващото първенство, което е през месец септември“, заяви наставникът.